Skandal w USA. Nagi sobowtór Pierwszej Damy w filmie rapera

"Drogi 45 [prezydencie USA - red.], nie jestem Kanye" – napisał raper pod wrzuconym nagraniem. Te słowa były odniesieniem do niedawnego spotkania słynnego muzyka Kanye Westa z Donaldem Trumpem.

Na nagraniu widać, jak raper siedzi w Gabinecie Owalnym, paląc cygaro, a na środek pomieszczenia występuje aktorka niezwykle podobna do Melanii Trump. Kobieta ma na sobie jedynie kurtkę z napisem "Really don't care. Do U", w której wystąpiła Pierwsza Dama kilka tygodni temu. Aktorka rozbiera się przed raperem i zaczyna dla niego tańczyć.

Skandaliczne nagranie skomentowała rzecznik Pierwszej Damy, Stephanie Grisham, która określiła całą sytuację jako "obrzydliwą". Grisham pytała retorycznie na Twitterze, jak można akceptować takie zachowanie.

Raper T.I. na początku października wydał nowy album. Szokujące nagranie ma promować krążek.