USA: Awaryjne lądowanie samolotu z Melanią Trump na pokładzie

Jak zapewniają amerykańskie władze, nikomu nic się nie stało. Pierwsza dama USA po awaryjnym lądowaniu w bazie Andrews, wsiadła do innego samolotu i dotarła na umówione spotkanie.

Obecnie nie wiadomo co było przyczyną awarii. Dym pojawił się w kabinie około 10 minut po starcie z lotniska i samolot od razu zawrócił.

Melania Trump odwiedziła dzisiaj szpital w Filadelfii, gdzie spotkała się z dziećmi, które przed narodzeniem były narażone na kontakt z narkotykami.

Nagi sobowtór Pierwszej Damy w filmie rapera

Tymczasem dzisiaj o Melanii Trump, a raczej jej sobowtórze mówiły wszystkie amerykańskie media. Raper T.I. opublikował nagranie, na którym widać jak naga aktorka tańczy dla niego w Gabinecie Owalnym. Kobieta jest stylizowana na Pierwszą Damę Stanów Zjednoczonych

Na nagraniu widać, jak raper siedzi w Gabinecie Owalnym, paląc cygaro, a na środek pomieszczenia występuje aktorka niezwykle podobna do Melanii Trump. Kobieta ma na sobie jedynie kurtkę z napisem "Really don't care. Do U", w której wystąpiła Pierwsza Dama kilka tygodni temu. Aktorka rozbiera się przed raperem i zaczyna dla niego tańczyć.