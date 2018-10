Holandia wprowadziła paszport neutralny płciowo

Pierwszym posiadaczem nowego typu dokumentu został Leonne Zeegers. Mężczyzna w 2001 roku poddał się operacji zmiany płci. Obecnie jednak określa się jako "osoba interseksualna".

Sąd przychylił się do wniosku Zeegera, stwierdzając, że każdy powinien mieć możliwość określenia swojej płci jako neutralnej. W innym wypadku zdaniem sądu doszłoby do pogwałcenia praw człowieka do samostanowienia o sobie.

Do tej pory w dokumentach widniały dwa znaczki: M (mężczyzna) oraz V (kobieta). Zeegers otrzymał natomiast nowy symbol: X