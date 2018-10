Spłodził dziecko, ale chce być matką, a nie ojcem

"Montpellier. Mężczyzna, który stał się kobietą domaga się uznania statusu biologicznej matki swojego dziecka, które spłodził już jako "kobieta". Nie chce być ojcem, chce być matką" – pisze na Twitterze Adam Gwiazda, przywołując artykuł zamieszczony na portalu ladepeche.fr.

Dalej Gwiazda przybliża szczegóły historii małżeństwa z Montpellier.

"W 2011 Bernard, mąż Marie i ojciec jej dwójki dzieci, postanowił zostać kobietą, ale bez operacji. Kiedy Bernard stał się Claire sąd w Montpellier uznał jego "nieodwracalną przynależność do płci żeńskiej, bez konieczności operacji zmiany płci". (...) Sprawy komplikują się 3 lata później, gdy Marie urodziła trzecie dziecko, poczęte biologicznie z Bernardem (obecnie Claire). Obie kobiety chcą zostać uznane za matki dziecka. (...) Claire d. Bernard nie chce adoptować jej/jego własnego dziecka, a nie może nazywać się ojcem, ponieważ teraz jest kobietą. Sad stwierdza, że "praktykując męski akt prokreacyjny Claire jednostronnie zmieniła zdanie, że jest osobą płci żeńskiej i musi ponieść tego konsekwencje". (...) We francuskim prawie ojcostwo i macierzyństwo nie jest ustalane w ten sam sposób. Jeśli chodzi o macierzyństwo, to matką jest kobieta, która nosi dziecko i rodzi je. Natomiast ojcostwo to więź przede wszystkim społeczna, ustala sie je przez uznanie ojcostwa" – czytamy w opisie historii.

"Adwokat dziecka: "Tu ojcostwo nie budzi wątpliwości biologicznych. Oryginalne jest to, że osoba uznana przez prawo za kobietę jest męskim rodzicem dziecka." "W ten sposób dziecko będzie miało i matkę i ojca. Nawet jeśli to ojcostwo jest realizowane przez kobietę" – pisze dalej Gwiazda.