Bombiarza z USA zdradziły... błędy ortograficzne

Cesar Sayoc, podejrzany o rozsyłanie paczek z urządzeniami wybuchowymi, to kulturysta amator i były striptizer. FBI namierzyło go dzięki odciskom palców, jakie zostawił na przesyłce, ale również dzięki... błędom ortograficznym, które powtarzał we wpisach w sieci.

Wczoraj amerykańskie służby zatrzymały na Florydzie 56-letniego mężczyznę, Cesara Sayoca, podejrzanego o rozsyłanie paczek z ładunkami wybuchowymi. Prokurator generalny Jeff Sessions poinformował wczoraj, że zatrzymany podejrzany usłyszał już zarzuty (chodzi o pięć przestępstw federalnych, w tym wysyłanie ładunków wybuchowych) i grozi mu nawet 58 lat więzienia. – Nie będziemy tolerować takie bezprawia, a szczególnie przemocy politycznej – mówił Sessions. Paczki dla przeciwników Donalda Trumpa Dotychczas służby potwierdziły, że znaleziono i zabezpieczono 13 paczek z ładunkami wybuchowymi, wysłanych do przeciwników prezydenta USA Donalda Trumpa. Wśród adresatów przesyłek jest były prezydent Barack Obama, była sekretarz stanu Hillary Clinton i aktor Robert De Niro. Większość paczek została przechwycona przez służby Secret Service i żadna z nich nie trafiła do rąk adresata. Żaden z ładunków nie eksplodował. Czytaj także:

60 lat więzienia za wysyłanie paczek z bombami? Są zarzuty dla 56-latkaCzytaj także:

USA: Ładunki wybuchowe w przesyłkach do Hillary Clinton i Baracka Obamy