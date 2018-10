Lewicowe poglądy pracowników Apple. Wyniki tego badania są jednoznaczne

Badanie obejmujące lata 2004-2012 przeprowadzone przez analityków Gov Predict dotyczyło prześledzenia dotacji, jakie pracownicy Apple przekazują na komitety wyborcze. Pod uwagę wzięto nazwę pracodawcy podawaną przez darczyńców na drukach, czyli 119 określeń powiązanych z tą firmą, a więc m.in. „Apple. IINC”, „Apple Computer Co”, „Apple Tech Support”.

Wyniki badania są jednoznaczne jeśli chodzi o preferencje polityczne pracowników Appel: aż 91 proc. darowizn trafiło do Demokratów, zaś zaledwie 9 proc. do Republikanów. Najwięcej środków przeznaczanych na komitety poparcia poszczególnych polityków otrzymała Hillary Clinton - to 1 816 568 dolarów. Drugie miejsce zajął Barack Obama z kwotą 788 350 dolarów, zaś trzecie Bernie Sanders - 137 961 dolarów. Tuż za podium znalazł się powiązany z prawicą Paul Ryan - 111 000 dolarów. Rekordowo niskie okazały się darowizny przekazane na komitet obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Pozostałe komitety, które otrzymały od pracowników Apple ogromne środki to „Demokratyczny Komitet Narodowy” - 681 123 dolary, Komitet Kampanii Demokratów do Kongresu - 116 972 dolarów, a także Komitet Kampanii Demokratów do Senatu. Znaczącą kwotę otrzymała też Emily's List – komitet działający na rzecz promocji kobiet popierających aborcję, powiązany z Partią Demokratyczną.