Rosja kontra Ukraina. Moskwa wprowadza nowe sankcje

Nowe restrykcje wprowadzone zostaną na podstawie dyrektywy prezydenta Rosji Władimira Putina. Sankcje obejmują 322 obywateli Ukrainy i 68 ukraińskich firm; przewidują blokowanie aktywów na terytorium Rosji i zakaz wywozu kapitału z Rosji na Ukrainę.

Sankcje wprowadzono z dniem 1 listopada, kiedy premier Dmitrij Miedwiediew podpisał rządowe postanowienie, realizujące dekret prezydenta Władimira Putina.

Jak tłumaczy rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, sankcje mają skłonić władze w Kijowie do poprawy relacji z Moskwą. – Na pewno liczymy na to, że Ukraina wcześniej czy później okaże chociaż odrobinę chęci do poprawy relacji z Rosją. Na razie takiej chęci nie widzimy – mówił Pieskow mediom. Jak dodał rzecznik Kremla, nowe sankcje mogą zostać wycofane, jeśli relacje między państwami się poprawią lub jeśli Ukraina zniesienie sankcje wobec Rosji.

Wśród osób objętych sankcjami są m.in. szef MSW Ukrainy Arsen Awakow i jego doradca Anton Heraszczenko, minister obrony Stepan Połtorak czy szef sztabu sił zbrojnych Wiktor Mużenko.

Czytaj także:

SBU wszczęła dochodzenie przeciwko KozłowskiejCzytaj także:

Ukraińska cerkiew będzie niezależna od Moskwy