Zbiorowy gwałt imigrantów na Niemce. Zatrzymano ośmiu sprawców, policja szuka pozostałych

Obecnie w areszcie przebywa ośmiu mężczyzn. Siedmiu z nich to imigranci z Syrii, ósmy jest Niemcem. Przestępcy są w wieku od 19 do 29 lat.

Podczas badań policja odkryła jednak DNA, które nie pasowało do żadnego z zatrzymanych, dlatego służby rozpoczęły szukanie kolejnych sprawców. Na chwilę obecną wiadomo, że było co najmniej dwóch więcej gwałcicieli.

Młoda kobieta zeznała, że do napaści doszło, gdy wracała w nocy z dyskoteki. Jeden z zatrzymanych podał jej środki odurzające, zaciągnął do pobliskiego lasu i zgwałcił. Ten sam człowiek następnie wrócił na dyskotekę i sprowadził do lasu pozostałych mężczyzn, którzy również zgwałcili kobietę.

Po tych wydarzeniach AfD zorganizowała manifestacje. W mieście zorganizowano także kontrmanifestacje przeciwko upolitycznianiu tych dramatycznych wydarzeń.

