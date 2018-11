Zakończyło się referendum w Nowej Kaledonii. "Mieszkańcy dokonali suwerennego wyboru"

– Głosujący dokonali suwerennego wybory, jestem z tego dumny – mówił prezydent Francji Emmanuel Macron, komentując pierwsze wstępne referendum.

Za pozostaniem przy Francji głosowało 56,4 proc. obywateli, przeciwko było 43,6 proc. głosujących. Jak podała telewizja w Nowej Kaledonii, frekwencja wyniosła około 80 proc.

Nowa Kaledonia to francuskie terytorium zamorskie położone pomiędzy Australią i Nową Zelandią. Dzisiejsze referendum to realizacja porozumienia podpisanego w 1998 roku, zgodnie z którym do końca 2018 roku, mieszkańcy mieli wypowiedzieć się czy chcą pozostać przy Francji czy ogłosić niepodległość.

Na wyspie mieszka niecałe 300 tysięcy osób, z czego do głosowania uprawnione było około 175 tysięcy obywateli.