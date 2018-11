Pożegnanie z Merkel

Luty 2004 r. Coraz mniej lubiany kanclerz Niemiec Gerhard Schröder zrzeka się przewodnictwa w SPD. Miesiąc później jego stanowisko obejmuje przewodniczący frakcji tej partii w Bundestagu, a wcześniej wieloletni sekretarz generalny SPD i współautor zwycięstw wyborczych socjaldemokratów – Franz Müntefering. Schröder musiał zrezygnować, ponieważ forsowany przez niego program „Agenda 2010” sprawił, że jego partia zaczęła gwałtownie tracić poparcie wśród wyborców. Szczwany lis niemieckiej polityki walczył jednak do końca i ani myślał o rezygnacji z fotela kanclerza. Na stanowisku tym udało mu się dotrwać do listopada 2005 r. To właśnie z tym schyłkowym etapem rządów Schrödera można porównać obecną sytuację Merkel.