Łyso w burce

Jestem dumna z tego, że zostałam muzułmanką. To naturalna konkluzja podróży każdego inteligentnego teologa. Studiowanie ksiąg świętych prowadzi do islamu. W efekcie wszystkie pozostałe księgi święte stają się zbędne” – napisała na Twitterze irlandzka wokalistka Sinéad O’Connor. Konwersję O’Connor potwierdził irlandzki imam Umar al-Qadri. W sieci umieścił nawet wideo, na którym O’Connor składa wyznanie wiary po arabsku i angielsku. Napisał, że modli się, by wokalistka w islamie odnalazła pokój.