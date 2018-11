Starcie Trumpa z dziennikarzem. "Proszę mi pozwolić rządzić krajem. Pan rządzi CNN"

Jim Acosta to od kilku lat główny korespondent CNN z Białego Domu. Nie od dziś wiadomo, że Donald Trump nie darzy tej stacji przesadną sympatią. Nie raz krytykował CNN za promowanie fake newsów na swój temat.

Podczas środowej konferencji, Acosta zapytał prezydenta USA o jego wypowiedzi na temat migrantów z Ameryki Środkowej. W tym kontekście Trump mówił o "inwazji". "Wielu bandytów i złych ludzi wmieszało się do tej karawany. Zawróćcie, bo nie wpuścimy nikogo, kto nie przejdzie przez procedurę. To inwazja na nasz kraj i nasza armia zareaguje" – tak w ubiegłym tygodniu pisał Donald Trump na Twitterze.

Acosta przypomniał też o spocie wyprodukowanym przy okazji kampanii prezydenckiej Trumpa, na którym widać było m.in. migrantów wspinających się po murach. Co na to prezydent USA? Polityk zapewnił że chce, aby migranci przeszli standardową drogę prawną, która zakończy się pozwoleniem na pobyt. – Proszę mi pozwolić rządzić tym krajem. Pan rządzi CNN – powiedział Trump do dziennikarza. Acosta chciał zadać kolejne pytanie, jednak prezydenta szybko odebrał mu głos: – Wystarczy tego. Proszę odłożyć mikrofon. CNN powinno się wstydzić, że pan dla nich pracuje.

Okazuje się, że po całym zajściu przepustka reportera do Białego Domu została zablokowana "do odwołania".