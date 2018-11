"Jeśli popierasz Putina i atak na Ukrainę...". Tusk zaatakował Orbana

– Jeśli jesteś przeciwko rządom prawa i niezależności sądownictwa - nie jesteś chrześcijańskim demokratą. Jeśli nie lubisz wolnych mediów i organizacji pozarządowych, jeśli tolerujesz ksenofobię, homofobię, nacjonalizm i antysemitym - nie jesteś chrześcijańskim demokratą – mówił podczas konwencji Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. – Jeśli chcesz konfliktów i podziałów w Unii Europejskiej - nie jesteś chrześcijańskim demokratą. Jeśli popierasz Putina i atak na Ukrainę, jeśli bierzesz stronę agresora, a nie ofiary - nie jesteś chrześcijańskim demokratą. Jeśli chcesz zastąpić zachodni model liberalnej demokracji wschodnim modelem autorytarnej demokracji - nie jesteś chrześcijańskim demokratą – wyliczał dalej szef Rady Europejskiej.

Komentatorzy twierdzą, że słowa te były skierowane do węgierskiego premiera Viktora Orbana. Jak ona sam komentuje wypowiedź Donalda Tuska? W rozmowie z "Rzeczpospolitą" węgierski przywódca odpowiada: "To nie jest moje podejście". Pytany o liberalną demokrację ocenia, iż jest to mieszanie dwóch porządków filozoficznych. – To jest jego osobiste zdanie. Każdy ma do tego prawo. Ale ja mam oczywiście inne podejście – oświadczył Viktor Orban.