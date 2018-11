Macron chce europejskiej armii? Ostra odpowiedź Trumpa

Prezydent Macron twierdzi, że Europa nie może już dłużej polegać na Stanach Zjednoczonych. Zdaniem francuskiego polityka przez fakt, że Trump niedawno wycofał USA z traktatu INF najbardziej cierpi bezpieczeństwo Starego Kontynentu. Macron podkreślił, że w obliczu tych wydarzeń Unia musi reagować. – Musimy się chronić przed Chinami, Rosją, a nawet Stanami Zjednoczonymi – ocenił prezydent Francji.

"Emmanuel Macron sugeruje budowę własnej armii, by chronić Europę przed USA, Chinami i Rosją. Ale to Niemcy byli uczestnikami pierwszej i drugiej wojny światowej – jak to skończyło się dla Francji? Zaczynali uczyć się niemieckiego w Paryżu dopóki nie przyszli Amerykanie. Płaćcie za NATO lub nie!" – napisał w odpowiedzi Donald Trump.

Macron niedawno przestrzegał przed nacjonalizmem, który określił jako "przeciwieństwo patriotyzmu". Trump przekonuje jednak, że to Francja jest najbardziej nacjonalistycznym państwem. – Bardzo dumni ludzie. I słusznie – stwierdził.

Trump wskazał ponadto, że problemem Macrona są niskie wyniki poparcia. Prezydent USA przywołał sondaże, według których obecnego prezydenta Francji popiera jedynie 26 proc. badanych. Trump twierdzi, że to jest główny problem francuskiego polityka, a sam Macron szuka tematów zastępczych.

