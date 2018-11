Skrajne reakcje na słowa Merkel w PE. Z jednej strony oklaski, z drugiej buczenie

– Powinniśmy pracować nad tym, by pewnego dnia mieć prawdziwą europejską armię – mówiła.

Jej słowa wywołały skrajne reakcje zebranych na sali europarlamentarzystów. Z jednej strony rozległy się oklaski, z drugiej buczenie.

Sytuację musiał uspokajać szef PE Antonio Tajani.

Kanclerz Niemiec podkreśliła ponadto, że wspólna europejska armia to gwarancja bezpieczeństwa i naturalna ochrona przed wojną między państwami wspólnoty. Zaznaczyła również, że nie chodzi to o stworzenie opozycyjnej do NATO siły. – Nikt nie chce kwestionować klasycznych sojuszy – podkreślała.