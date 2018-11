Przełom w sprawie Brexitu? Premier May liczy na poparcie ze strony rządu

Od wczoraj, premier May spotykała się z kolejnymi członkami swojego gabinetu, aby omówić elementy porozumienia. Wstępne porozumienie na linii Londyn-Bruksela uzgodniono wczoraj i jak komentuje jeden z dziennikarzy BBC News, chociaż nie jest ono zdaniem premier May idealne, jest najlepszym co obecnie da się wynegocjować. Jak podaje stacja BBC News, Theresa May ma obawiać się, że w związku z kształtem porozumienia, część ministrów będzie chciała złożyć rezygnację.

Jeśli podczas dzisiejszego spotkania, rząd poprze kształt porozumienia, będzie nad nim głosować brytyjski parlament. Jak podkreśliła premier May, na posiedzeniu rządu zaplanowane mają zostać „następne kroki” w kwestii organizacji Brexitu.

Po wyrażeniu zgody brytyjskiego rządu, ale przed przyjęciem porozumienia przez brytyjski parlament, układ musi zostać jednak jeszcze przyjęty przez państwa UE. Z tego powodu, jeśli dzisiaj rząd Theresy May poprze porozumienie, Komisja Europejska ma opublikować detale porozumienia, a ambasadorowie państw członkowskich mają zaplanować szczyt, na którym kraje UE miałyby podpisać dokument.

Jak zasygnalizował Irlandzki premier Leo Varadkar, szczyt mógłby odbyć się już 25 listopada, czyli w przyszłą niedzielę. Następnie, głosowanie w brytyjskim parlamencie odbyłoby się w okolicach 7 grudnia – podaje BBC News.

Brexit w marcu 2019 roku

Przypomnijmy, że 23 czerwca 2016 roku odbyło się referendum, w którym większość mieszkańców Wielkiej Brytanii opowiedziała się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Za wyjściem z UE było 51,89 proc. głosujących, przeciw 48,11 proc. Głosowanie miało charakter niewiążący, jednak rząd premier Theresy May przyjął je za ostateczny głos społeczeństwa. Termin wyjścia Wielkiej Brytanii z UE to 29 marca 2019 roku.