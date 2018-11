Fox News zapowiada wsparcie dla CNN. Medialne przymierze przeciw Trumpowi

Stacja CNN pozwała prezydenta USA oraz pięciu członków prezydenckiej administracji za odebranie akredytacji i przepustki do Białego Domu dziennikarzowi. Przedstawiciele stacji złożyli pozew w sądzie okręgowym w Waszyngtonie. Domagają się przywrócenia akredytacji głównemu korespondentowi CNN w Białym Domu Jimowi Acoście. Ich zdaniem działania administracji Donalda Trumpa to naruszenie wolności prasy.

Jak podkreśla CNN, pozew został złożony nie tylko, aby chronić interesy stacji i dziennikarza, ale także wszystkich dziennikarzy, których może w przyszłości spotkać podobna sytuacja. Źródłem sprawy jest ubiegłotygodniowa konferencja prasowa w Białym Domu. Acosta zapytał prezydenta USA o jego wypowiedzi na temat migrantów z Ameryki Środkowej. W tym kontekście Trump mówił o "inwazji". "Wielu bandytów i złych ludzi wmieszało się do tej karawany. Zawróćcie, bo nie wpuścimy nikogo, kto nie przejdzie przez procedurę. To inwazja na nasz kraj i nasza armia zareaguje" – tak w ubiegłym tygodniu pisał Donald Trump na Twitterze.

Acosta przypomniał też o spocie wyprodukowanym przy okazji kampanii prezydenckiej Trumpa, na którym widać było m.in. migrantów wspinających się po murach. Co na to prezydent USA? Polityk zapewnił że chce, aby migranci przeszli standardową drogę prawną, która zakończy się pozwoleniem na pobyt. – Proszę mi pozwolić rządzić tym krajem. Pan rządzi CNN – powiedział Trump do dziennikarza. Acosta chciał zadać kolejne pytanie, jednak prezydenta szybko odebrał mu głos: – Wystarczy tego. Proszę odłożyć mikrofon. CNN powinno się wstydzić, że pan dla nich pracuje. Aocsta został pozbawiony przepustki prasowej do Białego Domu.

Co ciekawe, telewizja Fox News poinformowała, że wesprze CNN w prawniczej bitwie dotyczącej przywrócenia akredytacji prasowej do Białego Domu korespondentowi Jimowi Acoście. CNN to dla Fox News konkurencja - nie tylko w kontekście walki o widza, ale także promowanych wartości i sposobu myślenia. Jednak to nie koniec: zgłoszenie amicus brief (zgłoszenie osoby lub organizacji niebędącą stroną w postępowaniu sądowym, z własnej inicjatywy zgłaszającą sądowi opinię prawną) zapowiedziało także 12 innych redakcji i organizacji, m. in.: Associated Press, Bloomberg, First Look Media, Gannett, NBC News, New York Times oraz Politico.