Były doradca Trumpa wesprze Orbana

Steve Bannon to współtwórca prawicowego serwisu Breitbart.com, a także szef zwycięskiej kampanii wyborczej Donalda Trumpa. Do 2017 r. pełnił funkcję doradcy strategicznego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Odszedł w atmosferze skandalu, w związku z premierą uderzającej w Trumpa i jego administrację książki "Ogień i furia".

Bannon, który w maju wygłosił wykład w Budapeszcie, powiedział, że już kilka razy spotkał się z premierem Węgier i jego współpracownikami. Victor Orban miał z zadowoleniem przyjąć działania założonej przez Bannona pozarządowej organizacji The Movement, która kontynuuje populistyczno-konserwatywny styl Donalda Trumpa, a także związane z nim postulaty. Jak przekazał Bannon RTL, Orban miał powiedzieć, że nadszedł czas, aby ktoś ze Stanów Zjednoczonych przybył do Europy i pomógł rozpowszechnić konserwatywne myślenie, zamiast wartości liberalnych.

– Gdybym mógł, zorganizowalibyśmy podobny ruch w Budapeszcie. Tak bardzo w niego wierzymy (...) Spędzimy dużo czasu na Węgrzech do momentu wyborów do PE – zapewnił Steve Bannon. Stwierdził, że przyszłoroczne wybory europejskie spowodują konflikt między siłami kierowanymi przez kluczowych członków UE, takich jak Niemcy i Francja, którzy chcą więcej integracji oraz państwami Europy Środkowej, takimi jak Węgry, które dążą do sojuszu silnych państw członkowskich.