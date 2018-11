Nazistowskie naklejki w popularnym komunikatorze

Swastyka, Adolf Hitler oraz brama wjazdowa do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau – to tylko niektóre ze skandalicznych naklejek, jakich mogą używać w wiadomościach osoby komunikujące się przez WhatsApp. Dostępne są emotikony oraz GIF-y.

Jüdisches Forum nagłośniło sprawę na Twitterze. Organizacja wskazuje, że prawicowi ekstremiści zalali grupy, czaty i fora internetowe, nazistowskimi symbolami, które są w Niemczech zabronione. "Jak można temu zapobiec?" – pyta Forum.

"Te antysemickie naklejki są niedopuszczalne i nie chcemy ich w WhatsApp, zdecydowanie potępiamy tę nienawiść. Jeśli użytkownicy otrzymują naklejki z nielegalną treścią, prosimy o ich zgłoszenie, a my podejmiemy odpowiednie działania w stosunku do wysyłających je osób, włącznie z blokowaniem kont, z których są wysyłane" – tak do całej sprawy odniósł się rzecznik WhatsApp. Jednocześnie zaznaczył, że nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie zjawiska, ponieważ naklejki mogą być opracowywane przez każdego.

Naklejki zostały opracowane przez różne osoby, które następnie przesyłają je do sklepu Apple App Store, Google Play Store lub innych kanałów dystrybucji Androida.