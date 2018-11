Dzieci z in vitro. Naukowcy przewidzą ich IQ?

Według czasopisma "New Scientist" w klinikach in vitro w Stanach Zjednoczonych mogą być wkrótce dostępne testy, które pozwolą wykryć czynniki genetyczne, przyczyniające się do pewnych schorzeń, w tym chorób prowadzących do obniżenia poziomu inteligencji.

O doniesieniach magazynu informuje na swojej stronie internetowej radio RMF FM. Jak czytamy, chodzi o firmę Genomic Prediction, która oferuje testy pozwalające przewidzieć ryzyko różnych złożonych nieprawidłowości, w tym chorób prowadzących do obniżonego poziomu IQ. Na razie testy nie pozwalają precyzyjnie przewidzieć przyszłego poziomu inteligencji dziecka, ale mogą wskazać na embriony obdarzone przez swoje geny poważnym ryzykiem, że ich inteligencja będzie co najmniej o 25 punktów IQ niższa od przeciętnej. – Myślę, że ludzie będą się domagać tych testów, jeśli nawet my tego nie zrobimy, kto inny im to zaoferuje – stwierdził współtwórca Genomic Prediction, Stephen Hsu. Jak zauważa RMF FM, eksperci cytowani w międzynarodowym czasopiśmie "New Scientist" przyznają, że ta "wątpliwa, a nawet odpychająca moralnie" perspektywa nie jest już niemożliwa dla naukowców zajmujących się badaniami genetycznymi.