Hiszpania: Wypadek pociągu. Są ofiary

Na pokładzie pociągu znajdowało się około 150 osób. Wypadek mógł być spowodowany osunięciem się ziemi, przez co doszło do zniszczenia torów i wykolejenia pociągu. Miejscowe media przekonują, że mogło to być spowodowane niedawnymi ulewami, które nawiedziły Katalonię w ciągu ostatnich kilku dni.

Na miejsce wypadku przyjechało jedenaście ambulansów oraz strażacy.

