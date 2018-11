Poroszenko wzywa NATO na pomoc. Prosi o okręty

"Niemcy są jednym z naszych najbliższych sojuszników; mamy nadzieję, że kraje członkowskie NATO są obecnie gotowe do wysłania okrętów na Morze Azowskie w celu udzielenia pomocy Ukrainie i zapewnienia jej bezpieczeństwo" – powiedział Poroszenko.

Zdaniem ukraińskiego Prezydenta, działania Władimira Putina mają na celu zagarnięcie kolejnego obszaru, tym razem Morza Azowskiego, a jego kraj nie może tego akceptować. "Najpierw był Krym, późnej wschód Ukrainy, a teraz chce Morza Azowskiego" – czytamy w wywiadzie.

W rozmowie z "Bildem" zaapelował do krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, a przede wszystkim do Angeli Merkel, żeby pomogła w tej sprawie Ukrainie. "W 2015 r. uratowała już nasz kraj negocjacjami w Mińsku i mamy nadzieję, że udzieli nam jeszcze raz podobnie silnego wsparcia, razem z naszymi innymi sojusznikami" – stwierdził.

"Niemcy powinny zadać sobie pytanie: co następnie zrobi Putin jeśli go nie zatrzymamy. (...) Krym, Donbas. On chce całego kraju" – powiedział Poroszenko, jak dodawał Putin chce stworzyć rosyjskie imperium.