W Buenos Aires rusza szczyt G20. Niedaleko stolicy doszło do trzęsienia ziemi

Jak podaje "The Independent", wstrząsy o sile ok. 3,8 stopni w skali Richtera były odczuwalne w Buenos Aires, gdzie rusza szczyt G20. Do stolicy Argentyny przyjechali m.in. prezydent USA Donald Trump i prezydent Rosji Władimir Putin.