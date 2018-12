"FAS": Nord Stream 2 to rosyjska broń przeciwko Ukrainie

Autorem komentarza jest długoletni korespondent "FAZ" w Polsce i na Ukrainie, Konrad Schuller, który pisze, że rosyjska interwencja w Cieśninie Kerczeńskiej jest "kolejnym krokiem w rosyjskiej polityce podbojów”. Dziennikarz zaznacza, że to od Niemiec zależy, czy Rosja, "dysponująca kałasznikowami i kanonierkami, dostanie do ręki nową broń - gazociąg Nord Stream 2”.

Schuller tłumaczy, że postępowanie Rosji jest zgodne z "klasyczną strategią podbojów stosowaną przez mocarstwa hegemonialne”. Dziennikarz przypomniał, że podbój Ukrainy doprowadziłby do powstania nowego „przedpola”, które tym razem znajdowałoby się w kraju należącym do NATO – Polsce. "W Moskwie ktoś mógłby sobie przypomnieć, że jeszcze niedawno nie tylko Kijów, lecz także Warszawa, Praga i Berlin należały do rosyjskiego systemu hegemonialnego” – ostrzega Schuller.

„FAS” jest niedzielnym wydaniem czołowego niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.