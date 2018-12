ETPCz: Rosja nie może zakazywać demonstracji środowisk LGBT

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzył wnioski aktywistów, dotyczące lat 2009-2014. Działacze skarżyli się na zakazywanie przez rosyjskie władze demonstracji i wydarzeń publicznych organizowanych rzez środowiska LGBT.

W ogłoszonej kilka dni temu decyzji, ETPCz postanowił, że zakazywanie demonstracji i innych podobnych wydarzeń organizowanych przez środowiska LGBT to naruszenie podstawowego prawa do zgromadzania się i zakazu dyskryminacji. Sędziowie zaapelowali też do rosyjskich władz o wprowadzenie środków, które miałyby przerwać łamanie podpisanej przez Rosję w 1996 roku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Trybunał orzekł również, że zakazywanie demonstranci środowisk LGBT nie może być usprawiedliwiane istnieniem ewentualnego zagrożenia dla porządku publicznego. Wydawanie zakazów było wyraźnie motywowane niechęcią władz do przedmiotu demonstracji – argumentowali sędziowie.

To już kolejna krytyczna wobec Rosji decyzja ETPCz, w zakresie praw osób LGBT. W 2017 roku Trybunał ukarał władze w Moskwie za wprowadzenie prawa zakazującego propagandy homoseksualnej w pobliżu miejsc, w których mogą przebywać dzieci.

