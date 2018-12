Amerykanie żegnają George'a H.W. Busha. "Do ostatnich dni tata był niezniszczalny"

Kilka dni temu świat obiegła informacja o śmierci byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a H. W. Busha. Polityk miał 94 lata, swój urząd sprawował w latach 1989-1993. Wcześniej był wiceprezydentem w administracji prezydenta Ronalda Reagana.

Uroczystość ponad podziałami

Dzisiaj w Narodowej Katedrze Kościoła Episkopalnego w Waszyngtonie odbył się pogrzeb 41. prezydenta USA. W uroczystościach udział wzięli wszyscy żyjący byli prezydenci USA oraz urzędujący prezydent Donald Trump. Na prośbę zmarłego George H. W. Busha wszyscy prezydenci usiedli w pierwszy rzędzie, obok siebie.

– Czekam na uroczystości z rodziną Bushów. To nie dzień pogrzebu, to dzień celebracji życia wspaniałego człowieka, który miał długie i godne życie. Będzie nam go brakować! – wspominał na Twiiterze prezydent Donald Trump.

W uroczystościach udział wzięli też prezydent Polski Andrzej Duda oraz były prezydent Lech Wałęsa.

"Tata był niezniszczalny"

Podczas uroczystości głos zabrali przyjaciele byłego prezydenta, politycy i bliscy zmarłego. Ze łzami w oczach ojca wspominał również 43. prezydent USA George W. Bush. – Do ostatnich dni tata był niezniszczalny. Uczył nas jak godnie żyć, jak być uprzejmym i nie tracić poczucia humoru. A kiedy wezwał go Bóg, przyjął to z radością – mówił George W. Bush. W bardzo osobistym przemówieniu, polityk wspominał dokonania swojego ojca, mówił o jego zaletach, ale także o wadach Busha seniora. – Nie był królem parkietu, nie lubił jeść warzyw i te genetyczne wady przekazał swoim dzieciom – żartował polityk, łamiącym się głosem.

Jutro prezydent George Herbert Walker Bush zostanie pochowany obok swojej żony Barbary i córki Robin w Teksasie.

