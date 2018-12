"Dla tych, którzy bronią naszej niepodległości". Szef ukraińskiego IPN proponuje ustanowienie orderu im. Bandery

Jak pisaliśmy wczoraj, do Rady Najwyższej Ukrainy wpłynął wniosek o obwołanie Stepana Bandery "Bohaterem Ukrainy". Pod wnioskiem w tej sprawie podpisało się 21 deputowanych z różnych ugrupowań. Z informacji podanych przez Radio Swoboda wynika, iż tekst projektu uchwały w tej sprawie nie został jeszcze zamieszczony na stronie Rady Najwyższej Ukrainy. Został on jednak skierowany do odpowiedniej komisji, która ma go zaopiniować przed rozpoczęciem prac na forum parlamentu.

Zdaniem szefa Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej tytuł "Bohatera Ukrainy" nie jest odpowiednim uhonorowaniem dla przywódcy ukraińskich nacjonalistów. Odniósł się on do tej sprawy na portalu społecznościowym.

"Najlepszym uhonorowaniem Bandery będzie nie nadanie mu częściowo skompromitowanego tytułu Bohatera Ukrainy, ale wprowadzenie odznaczenia imienia Bandery, dla tych, którzy dziś bronią naszej niepodległości" – twierdzi Wołydymyr Wjatrowycz.

Stepan Bandera był przywódcą jednej z frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Organizacja ta jest odpowiedzialna za ludobójstwo dokonane na polskiej ludności Wołynia i Małopolski Wschodniej. W wyniku działania zbrojnego ramienia OUN - UPA śmierć poniosło od 100 do 150 tys. Polaków.

