Zima zabija tak samo. Pomóż syryjskich uchodźcom w Libanie

Dystrykt Akkar, jeden z najbiedniejszych regionów Libanu, położony tuż obok granicy z Syrią, stał się domem dla dziesiątek tysięcy syryjskich uchodźców. Ponad 100 tysięcy ludzi jest zarejestrowanych, wielu przebywa tu nieformalnie. Zmagają się nie tylko z wojenną traumą, ale też z życiem na wygnaniu, które przypomina raczej wegetację. Teraz poradzić muszą sobie z kolejnym niebezpieczeństwem – nadciągającą zimą.

Temperatura w północnej części kraju jest przynajmniej o 6-7 stopni Celsjusza niższa niż na przykład na wybrzeżu. Wyjątkowo mroźne są grudzień i styczeń. Wtedy też najczęściej odnotowuje się przypadki poważnych wyziębień lub nawet śmiertelnych zamarznięć.

PCPM wspiera Syryjczyków niemal od początku kryzysu, bo od 2012 roku. Każda kolejna zima to dla nas nowe wyzwanie. Pomocy jest zbyt mało, by skutecznie zabezpieczyć ludzi przed pogarszającą się pogodą w miesiącach zimowych. Wiemy, jak pomagać. Planujemy zabezpieczyć namioty, w których żyją uchodźcy specjalnymi płachtami, dzięki którym wnętrza namiotów będą zabezpieczone przed chłodem, wiatrem i niesprzyjającymi warunkami. Zapotrzebowanie jest ogromne, ale naszym celem jest pomóc tym najbiedniejszym, pozostawionym samym sobie. Bez Waszej pomocy to się nie uda. Najzimniejsze miesiące w roku to czas, w którym uciekinierzy z Syrii nie otrzymają żadnego wsparcia. Brak funduszy na pomoc zimową to dla nich wyrok.

W drodze do Libanu są już czapki i szaliki, zrobione przez panią Annę i jej sześć koleżanek, seniorek z Gdańska. To symboliczny gest i pierwszy krok. Naszym zadaniem jest uczynienie kolejnego – zapewnienie bezpiecznej zimy dla uchodźców, którzy najbliższe miesiące muszą przekoczować w zimnych i foliowych pomieszczeniach. Wyobrażasz sobie spędzić całą zimę w namiocie? To codzienność tysięcy uchodźców. Pomóż nam ją zmienić i sfinansować ocieplanie namiotów. Zatrzymaj zimę z nami.

61 1140 1010 0000 5228 6800 1003 z dopiskiem: Zima

61 1140 1010 0000 5228 6800 1003 z dopiskiem: Zima

