Timmermans kandydatem socjalistów na szefa Komisji Europejskiej

Timmermans obecnie jest wiceszefem Komisji Europejskiej, wcześnie był m.in. sekretarzem holenderskiej ambasady w Moskwie, posłem i szefem MSZ. Sam o sobie mówi jako o wielkim euroentuzjaście, biegle posługuje się czterema językami (angielskim, francuskim, rosyjskim i włoskim).

Zmiany w unijnych władach

Zmiana na stanowisku szefa KE nastąpi w przyszłym roku, po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Obecny przewodniczący Komisji Europejskiej – Jean-Claude Juncker już na początku ubiegłego roku zapowiedział, że nie będzie się ubiegał o reelekcję.

Juncker zapowiedział to w rozmowie z niemieckim radiem "Deutschlandfunk". Polityk wyraził również obawy o jedność Unii Europejskiej po Brexicie oraz w obliczu kryzysu. Juncker ocenił jednak, że nie wszystkie państwa mają takie same cele. „Czy Węgrzy i Polacy chcą dokładnie tego samego, co Niemcy i Francuzi? Mam poważne wątpliwości?” – mówił.

Jean-Clude Juncker był premierem Luksemburga w latach 1995-2013. Stanowisko przewodniczącego piastuje KE od listopada 2014 roku. Jego poprzednikiem był Portugalczyk Jose Manuel Barroso.