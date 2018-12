"Bild": Putin był agentem Stasi. Znaleziono dokumenty

Dokument był datowany na 31 grudnia 1985 roku i ważny do końca 1989 roku, odnaleziono go w archiwach Stasi w dziale kadr i edukacji. Legitymacja musiała być co kwartał stemplowana, co świadczy o czynnej współpracy.

Putin przebywał w tamtym czasie w Dreźnie, gdzie oddelegowało go KGB.

Sprawę skomentował rzecznik Kremla. – KGB i Stasi były wtedy partnerami, więc nie należy wykluczać, że mogły wymiennie wydawać swoje dokumenty identyfikacyjne oficerom – powiedział Dmitrij Pieskow.