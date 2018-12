Atak w katedrze w Campinas. Są ofiary

W miejscowości Campinas w Brazylii doszło do strzelaniny. Uzbrojony mężczyzna wszedł do katedry i otworzył ogień do wiernych. Nie żyją co najmniej cztery osoby.

Do tragicznych zdarzeń doszło około godziny 13 podczas mszy świętej. Mężczyzna uzbrojony w dwa pistolety wszedł do katedry i zaczął strzelać do zgromadzonych osób. Zabił troje mężczyzn i jedną kobietę. Nie wiadomo ile osób dokładnie ranił. Niektóre media mówią o czterech, a inne źródła twierdzą, że mógł ranić nawet dziewięć osób. Po dokonaniu ataku zamachowiec popełnił samobójstwo przed ołtarzem. Świadkowie twierdzą, że dopóki nie rozpoczął strzelaniny, mężczyzna zachowywał się normalnie. W obecnej chwili nie są znane motywy mordercy. Nieznana też jest jego tożsamość. W internecie pojawiły się jednak zdjęcia zrobione mężczyźnie w katedrze.