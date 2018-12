Strasburg: Sprawca zamachu zastrzelony przez policję

Jak podaje francuska policja, patrol zidentyfikował zamachowca na ulicy, niedaleko miejsca gdzie we wtorek doszło do zamachu. Do próby zatrzymania doszło około godziny 21 czasu lokalnego.

Francuski Minister Spraw Wewnętrznych – Christophe Castaner potwierdził, że kiedy funkcjonariusze spotkali na ulicy osobę odpowiadającą rysopisowi zamachowca, ruszyli w jego stronę, aby sprawdzić tożsamość mężczyzny. 29-latek zaczął strzelać do policjantów, w odpowiedzi na co, oni także otworzyli ogień i zabili mężczyznę na miejscu.

Zamach w Strasburgu

Do zamachu w Strasburgu doszło we wtorek wieczorem, obok popularnego jarmarku bożonarodzeniowego w pobliżu placu Kleber. Napastnik strzelał w tłum. Minister Christophe Castner poinformował niedługo po zamachu, że w ataku zginęły trzy osoby, a kolejne 12 zostało rannych.

Podejrzany o przeprowadzenie ataku Cherif Chekatt, miał 29-lat, urodził się w Strasburgu. Jak podkreślają media, mężczyzna był na celowniku służb, które miały nawet próbować go zatrzymać na kilka godzin przez zamachem.

We wtorek wieczorem, zanim Cherif Chekatt zbiegł z miejsca zdarzenia, postrzeliła go policja. Zamachowcali szukało od dwóch dni 350 funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa.

Francuska prokuratura wszczęła już dochodzenie w sprawie wydarzeń w Strasburgu.

