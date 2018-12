Kijów ostrzega: Rosja przygotowuje się do wojny światowej

W czwartek w Kijowie odbyła się prezentacji projektu „Świat w 2019”, w której wziął udział szef Służby Bezpieczeństwa Informacyjnego ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Wałentyn Petrow podkreślał tam, że patrząc na rosyjskie działania wojskowe, można dojść do wniosku, iż nie są to jedynie przygotowania do wojny z Ukrainą. Jego zdaniem "to jeden z elementów szerszego, strategicznego przegrupowywania rosyjskiej machiny ofensywnej". – Ona ciągnie się od Morza Północnego do Syrii. Można de facto mówić o przygotowaniach do wojny światowej – przekonywał.

Petrow stwierdził, że takiego konfliktu możemy się spodziewać już w najbliższych latach. – Obecnie wszystkie plany zbrojeniowe wielkich państw, w szczególności Federacji Rosyjskiej, zaplanowane są do 2023-2025 roku. Świat może być gotowy do globalnego konfliktu dosłownie za 6 lat, ale może on zacząć się i wcześniej – dodawał.

Szef Służby Bezpieczeństwa Informacyjnego ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony zwracał uwagę, że nadchodzący rok może być tu szczególny z uwagi na wybory, jakie odbędą się na Ukrainie. Jego zdaniem, Rosja na pewno będzie próbowała w nie ingerować. – „Mapa wojenna” jest, na granicy rozlokowywane są związki wojskowe. To naprawdę straszna siła, i to nie tylko dla Ukrainy. Ona ma w planach przejść Ukrainę, i poruszając się dalej, przez Białoruś wejść do państw bałtyckich i Polski – dodał.