Polak zabity w Norwegii. Kolega z pracy dźgnął go nożem

Do zdarzenia doszło w Holmenkollen. Między Polakiem a jego kolegą z pracy miało dojść do sprzeczki. 30-letni Łotysz zaatakował go i dźgnął nożem. Ofiary nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł.

Policja, która przyjechała na miejsce, aresztowała sprawcę. W komunikacie podano, że wcześniej był on już karany m.in. za groźby z użyciem noża. Spędził za to trzy miesiące w więzieniu.

Norweska policja na razie nie ujawniła szczegółów zajścia. Wciąż prowadzone są czynności śledcze.