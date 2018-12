"Kto świętuje Boże Narodzenie, spłonie w piekle". Islamski kaznodzieja straszy w meczecie w Sydney

Głosząc naukę w meczecie na przedmieściach Sydney Nassim Abdi stwierdził, że „za upamiętnienie narodzin Jezusa Chrystusa każdy spłonie w piekle”. Świętowanie Bożego Narodzenia nazwał „zbrodnią przeciwko islamowi”. Według kaznodziei, obchodzenie chrześcijańskiego święta jest „bardziej szokujące niż uprawianie seksu przed zawarciem małżeństwa czy picie alkoholu”.

Nie jest to pierwszy raz, gdy agresywne i nawołujące do nienawiści słowa islamskiego kaznodziei obiegają media. We wrześniu tego roku stwierdził m.in., że żony, które odmawiają seksu ze swoimi mężami, popełniają poważny grzech. – Jeśli mąż ma ochotę na stosunek seksualny i nie ma żadnego uzasadnionego powodu, aby żona odmówiła, wówczas musi odpowiedzieć pozytywnie na jego prośbę. Jeśli mężczyzna wzywa żonę, a ona odmawia, wówczas aniołowie będą ją przeklinać – powiedział Nassim Abdi podczas kazania w meczecie w Auburn.

– Jeśli żona nie wyrazi zgody, wówczas popełnia poważny grzech – mówił islamista. Wyjaśnień i ukarania duchownego domagały się organizacje zajmujące się ochroną praw kobiet.