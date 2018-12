Kevin Spacey oskarżony o molestowanie. Aktor przerywa milczenie

Amerykańskie media informują, że 20 grudnia Kevin Spacey został przesłuchany w sprawie molestowania i postawiono mu zarzuty kryminalne. Rozprawa ma się odbyć w stanie Massachusetts 7 stycznia 2019 roku.

Do incydentu, o którym mowa w akcie oskarżenia, miało dojść w 2016 roku, w barze w Nantucket. Molestowany nastolatek to – jak się później okazało – syn znanej dziennikarki telewizyjnej z Bostonu Heather Unruh. To ona ujawniła sprawę.

Według jej relacji Spacey miał najpierw upić chłopaka, a następnie rozpiąć rozporek, wetknąć rękę w jego spodnie i złapać za genitalia. 18-latek był tak zaskoczony i wystraszony, że uciekł do łazienki.

Dwuznaczny film

Aktor, który w serialu "House of Cards" wcielił się w rolę Franka Underwooda, opublikował na platformie YouTube trzyminutowy film zatytułowany "Let Me Be Frank". – Z pewnością nie zapłacę za to, czego nie zrobiłem – zapowiedział.

– Wyznałem wam moje najgłębsze, najciemniejsze sekrety. Pokazałem wam, do czego zdolni są ludzie, szokowałem swoją szczerością, ale przede wszystkim zmusiłem do myślenia. A wy mi zaufaliście, pomimo tego, że wiedzieliście, że nie powinniście. Więc to nie koniec - bez względu na to, co inni mówią. Poza tym wiem, czego chcecie. Chcecie, bym wrócił – stwierdził Spacey.

Coming out

Wcześniej w jego sprawie pojawiły się jeszcze inne oskarżenia o molestowanie ze strony aktora Anthony'ego Rappa, który stwierdził, że Spacey próbował przemocą skłonić go do czynności seksualnych, gdy ten miał 14 lat. Spacey oświadczył, że nie pamięta takiego zdarzenia, ale przeprosił za swoje zachowanie. Ujawnił też wówczas, że jest gejem.

Po oskarżeniach o molestowanie seksualne Netflix ogłosił, że kończy współpracę z Kevinem Spacey na planie serialu "House of Cards".