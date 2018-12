Zaskakująca rozmowa prezydenta USA z siedmioletnim chłopcem. "Wciąż wierzysz w Świętego Mikołaja?"

W akcji śledzenia trasy przelotu sań Mikołaja w latach 2009-2016 udział brał prezydent Barack Obama, a od ubiegłego roku robią to także Melania i Donald Trump. Razem z tysiącem wolontariuszy odbierają oni telefony od dzieci, które chcą porozmawiać o Świętym Mikołaju i dowiedzieć się, gdzie aktualnie się on znajduje.

Rozmowy amerykańskiej pary prezydenckiej z dziećmi, w poniedziałkowy wieczór relacjonowały stacje telewizyjne, więc mała wpadka ze strony Donalda Trumpa nie uszła uwadze jego krytyków. Tym razem nie chodziło jednak o spory polityczne… ale o pytanie jakie prezydent zadał dzwoniącemu chłopcu.

Siedmiolatek, który przedstawił się jako Coleman rozmawiał z prezydentem o świętach, kiedy Trump zapytał go czy skoro chłopiec w tym wieku, wciąż wierzy w Świętego Mikołaja. Trump stwierdził też, "że w tym wieku to marginalne". Nie wiadomo co dziecko odpowiedziało prezydentowi, ale polityk po chwili się roześmiał.

Internauci ostro skrytykowali Donalda Trumpa za pytanie dotyczące istnienia Świętego Mikołaja, a dziennikarze serwisu BBC News opisując całą sytuację stwierdzili, że zachowanie polityka jest niezrozumiałe biorąc pod uwagę, że jest to kwestiaistnienia Mikołaja jest "poza dyskusją".

