Rasistowskie okrzyki podczas meczu. "Następnym razem przestaniemy grać"

Trener Napoli trzy razy zwracał uwagę arbitrowi, aby przerwał mecz z uwagi na zachowanie mediolańskich kibiców, którzy wykrzykiwali rasistowskie hasła pod adresem rodzonego we Francji senegalskiego stopera. Jednak sędzia zdecydował, że spotkanie zostanie dokończone. Ostatecznie Inter wygrał 1:0.

- Następnym razem po prostu przestaniemy grać, nawet jeśli mielibyśmy przegrać mecz. To, co się dziś działo, jest niedobre nie tylko dla nas, ale i całej włoskiej piłki - mówił po meczu trener Napoli. - Jest mi przykro z powodu zachowania wobec Kalidou. Ten chłopak był na skraju wytrzymałości. To wykształcony piłkarz, który był celem. Koulibaly jest zazwyczaj bardzo grzeczny i profesjonalny, ale był obrażany podczas meczu, co trwało mimo naszych interwencji. Prosiliśmy o przerwanie meczu trzy razy - dodał.