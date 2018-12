Kevin Spacey nie uniknie kary? Policja dotarła do nagrania z molestowania

Dziewczyna poszkodowanego poinformowała policję, że nastolatek wysłał jej na Snapchacie nagranie, na którym widać, jak Spacey dotyka go przez spodnie.

20 grudnia Kevin Spacey został przesłuchany w sprawie molestowania i postawiono mu zarzuty kryminalne. Rozprawa ma się odbyć w stanie Massachusetts 7 stycznia 2019 roku.

Do incydentu, o którym mowa w akcie oskarżenia, miało dojść w 2016 roku, w barze w Nantucket. Molestowany nastolatek to – jak się później okazało – syn znanej dziennikarki telewizyjnej z Bostonu Heather Unruh. To ona ujawniła sprawę.

Według jej relacji Spacey miał najpierw upić chłopaka, a następnie rozpiąć rozporek, wetknąć rękę w jego spodnie i złapać za genitalia. 18-latek był tak zaskoczony i wystraszony, że uciekł do łazienki.