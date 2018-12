Włochy: Rozgrywki Serie A zostaną zawieszone? Zamieszki po meczu Interu, nie żyje kibic

Tuż po meczu pojawiło się wiele informacji na temat starć kibiców obu drużyn. Relacje dotyczące śmierci jednego z kibiców znacząco się różnią. Według jednej z wersji, godzinę przed meczem doszło do starcia kibiców Interu i Napoli. Samochód, którym podróżowali fani Napoli został zablokowany i uszkodzony przez kibiców gospodarzy, którzy byli uzbrojeni w noże i łańcuchy. Pasażerowie samochodu wysiedli z pojazdu i doszło do konfrontacji. Czterech kibiców zostało ranionych nożem.

Po zajściu, kibice Napoli wrócili do samochodu, by uciec z miejsca zdarzenia, ale w trakcie ucieczki potrącili jednego z kibiców Interu. 35-letni mężczyzna trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. W nocy ze środy na czwartek zmarł. – Do zajść doszło nagle. Kibice, którzy wyszli z barów i klubów zablokowali ruch. 35-letni kibic został skopany, a gdy chciał uciec, przejechał po nim SUV. Nie wiadomo, kto prowadził samochód. Poza tym czterech Neapolitańczków zostało rannych. Jeden z nich został przewieziony do szpitala, a trzech pojechało na stadion obejrzeć mecz. Natychmiastowa interwencja policji pozwoliła rozproszyć tłum. Przeprowadziliśmy śledztwo i rewizję. Szukamy winnych. Z nagrań byliśmy w stanie zidentyfikować trzech uczestników. Przed nami dużo pracy. Nie wykluczamy aresztowania innych osób – powiedział komendant mediolańskiej policji Mecello Cardona

Również w innych częściach Mediolanu dochodziło do zamieszek. Według informacji przekazanych przez policję, około stu fanów Interu zaatakowało vany i ciężarówki przewożące kibiców z Neapolu.