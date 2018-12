Nietypowy prezent dla Putina. Co dostał od Łukaszenki?

Informację o nietypowym prezencie dla Władimira Putina podaje agencja TASS, która powołuje się na słowa rzeczniczki białoruskiego prezydenta Natalii Ejsmont. Choć niewiele wiadomo na temat efektów spotkania obu prezydentów, stąd podejrzenia że nie doszło do porozumienia, to do mediów przekazano informację z jakimi noworocznymi darami przybył do Moskwy Aleksandr Łukaszenko.

– O ile mi wiadomo, rosyjski prezydent lubi dobrą słoninę – mówiła Natalii Ejsmont w jednym z programów telewizyjnych. Jak podkreśliła, podarowane Putinowi ziemniaki miały różne odmiany. – Jedne służyły do grillowania, niektóre do pieczenia, a inne do gotowania. Wszystkie zostały zaopatrzone w odpowiednie instrukcje – dodała.

Spotkanie Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki trwało 3,5 godziny. Była to kontynuacja rozmów z 25 grudnia. Prezydenci Rosji i Białorusi rozmawiali o kwestiach spornych w relacjach dwustronnych. Wiele wskazuje na to, że podczas drugiego spotkania także nie osiągnęli porozumienia, ponieważ po spotkaniu nie było wystąpień dla mediów, brak też jakichkolwiek oficjalnych komunikatów.