Nieszczepione dzieci nie zostaną wpuszczone do przedszkoli i szkół

Wczoraj w izraelskim parlamencie odbyło się pierwsze czytanie ustawy dot. konsekwencji dla rodziców, odmawiających szczepienia dzieci. Pod obrady Knesetu projekt wróci już po kwietniowych wyborach.

Kara dla rodziców i dzieci

Jeśli projekt stanie się obowiązującym prawem, oznacza to bardzo ostre restrykcje dla rodziców, ale także dla najmłodszych. Zgodnie bowiem z założeniami przedstawionymi w dokumencie, dzieci które nie są zaszczepione będzie obowiązywać zakaz wstępu do placówek edukacyjnych – przedszkoli, szkół czy nawet uniwersytetów, w okresach kiedy wystąpi zagrożenie, że w danym miejscu może dojść do zachorowań.

Oznacza to w praktyce, że każdy kto nie został zaszczepiony, może w dowolnym momencie (decyzja należy do ministerstwa zdrowia) otrzymać zakaz wstępu do placówki edukacyjnej. Rodzice, którzy nie szczepią dzieci, stracą też świadczenia i ulgi podatkowe.

Zanim jednak rodzice stracą przywileje socjalne, a ich dziecko otrzyma (ewentualny) zakaz wstępu do placówki edukacyjnej, władze chcą kierować tych niechętnych szczepieniom, na szczególne kursy, na którym eksperci będą tłumaczy dlaczego szczepienia są tak ważne.

Ustawa wspierana przez większość ugrupowań w Knesecie to odpowiedź na liczne w ubiegłym roku przypadki występowania odry w Izraelu. Jak podaje ministerstwo zdrowia, większość chorych to osoby, które nie były zaszczepione lub miały kontakt z osobami, które nie był zaszczepione.

Teoretycznie szczepienia podstawowe (m.in. na odrę, świnkę i różyczkę) są w Izraelu obowiązkowe i dziecko powinno je otrzymać do pierwszego roku życia. Jak podaje jednak resort zdrowia, wielu rodziców nie dopilnowuje terminu szczepienia albo świadomie nie szczepi dzieci.

