Francja: Najnowszy sondaż druzgocący dla Macrona

Najnowszy sondaż przeprowadziły dla gazety "Le Figaro" firmy Odoxa i Dentsu Consulting. Wyniki badania są dla prezydenta Francji druzgocące.

Według sondażu tylko 25 proc. ankietowanych jest zadowolona z działań francuskiego rządu, odkąd Marcon objął władzę. Niezadowolonych jest aż 75 proc. Reuters zaznacza, że w badaniu przeprowadzonym w kwietniu 2018 roku niezadowolonych było 59 proc.

Agencja podkreśla, że prezydenturą Macrona wstrząsnęła fala protestów "żółtych kamizelek", która zmusiła go do ustępstw politycznych, w tym do złagodzenia planowanego podwyższenia podatku paliwowego. W trakcie demonstracji dochodziło do brutalnych starć z policją.

Z sondażu wynika, że zdaniem 55 proc. respondentów protesty powinny być kontynuowane. To spadek w porównaniu z badaniem, które z drugiej połowy listopada. Wówczas za kontynuacją demonstracji "żółtych kamizelek" opowiedziało się 66 proc. Francuzów.

Większość francuskiego społeczeństwa oczekuje od rządu w Paryżu polityki prowadzącej do zwiększenia dochodów gospodarstw domowych – informuje Reuters.