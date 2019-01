Protest żółtych kamizelek we Francji

Wracają protesty we Francji. "Sprawiedliwość zostanie wymierzona"

W sobotnich demonstracjach we francuskich miastach udział wzięło około 50 tys. osób. Doszło do starć z policją, a rzecznik rządu Francji Benjamin Griveaux musiał zostać ewakuowany ze swojego biura, kiedy do budynku wdarli się protestujący.