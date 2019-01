Bruksela bez litości dla Londynu. Dalszych negocjacji nie będzie

Piątkowa rozmowa szefa Komisji Europejskiej i brytyjskiej premier poświęcona była porozumieniu na podstawie którego Wielka Brytania ma wyjść z Unii Europejskiej. – To była przyjacielska rozmowa. Kolejna jest planowana także w tym tygodniu – tłumaczył dzisiaj rzecznik Komisji Margaritis Schinas.

Jak dodał Schinas, Unia uznaje, że przyjęte przez państwa UE porozumienie jest „najlepszym i jedynym możliwym porozumieniem”. – Nie przewidujemy renegocjacji – poinformował po raz kolejny rzecznik KE, podkreślając, że chociaż w tym tygodniu ma dojść jeszcze do rozmowy May-Juncker, to nie ma planów dotyczących ewentualnych spotkań negocjacyjnych, gdyż te zostały już zakończone.

Brexit bez porozumienia?

Działania premier Theresy May związane są z niskim poparciem dla wynegocjowanego w ubiegłym roku porozumienia ws. Brexitu, nawet w jej własnej partii. Jeśli natomiast porozumienie nie zostanie przyjęte przez brytyjski parlament, oznacza to wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez żadnych ustaleń, co doprowadzi do poważnych utrudnień zarówno dla Brytyjczyków jak i dla pozostałych obywateli UE. Wytyczne dotyczące takiej sytuacji Komisja Europejska przygotowała już pod koniec ubiegłego rok (chodzi o podstawowe założenia w zakresie sytuacji obywateli, usług finansowych, ruchu lotniczego, kontroli granicznych i celnych oraz transportu).

Głosowanie w brytyjskim parlamencie ws. porozumienia odbędzie się w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Czytaj także:

Brexit pod znakiem zapytania? Ten sondaż zaniepokoi Theresę May