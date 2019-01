Chiny: Atak nożownika na szkołę. Ranił 20 dzieci

Do ataku doszło około godziny 11. W wyniku ataku trójka dzieci została ciężko ranna, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ranni uczniowie zostali przewiezieni do szpitala.

– Wstrzymaliśmy przeprowadzanie innych zabiegów, by ratować te dzieci – przekazał dyrektor szpitala w Xuanwu, do której to palcówki przewieziono rannych.

Służby przekazały, że napastnik został już zatrzymany.