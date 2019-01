14-latek zadźgany nożem przez grupę mężczyzn. Policja prowadzi śledztwo

Do zbrodni doszło we wtorek po południu, policja została wezwana na miejsce po godzinie 18. Jak podają służby, zabity chłopiec miał 14-lat i nazywał się Jayden Moodie. Jego rodzina przeprowadziła się do Londynu z miejscowości Arnold (na północ od stolicy Wielkiej Brytanii) zaledwie kilka miesięcy wcześniej.

14-latek jechał na skuterze ruchliwą ulicą we wschodniej części miasta kiedy uderzył w niego samochód. Następnie trzech sprawców wyszło z pojazdu i wielokrotnie dźgnęło chłopca nożem.

Obecnie policja ustala motywy zabójstwa, ale służby podkreślają, że atak na chłopca był działaniem intencjonalnym i sprawcy chcieli zabić konkretnie jego. Funkcjonariusze apelują o pomoc do świadków zdarzenia i publikują informacje o samochodzie, którym poruszali się sprawcy.

Jak podkreśla policja, obecnie nie ma pewności, że był to porachunki gangów, ale istnieje taka możliwość. Nie wiadomo również, czy śmierć dziecka ma związek z dwoma innymi zabójstwa, do których doszło w ostatnich dniach w tej części Londynu.

