Sankcje USA w sprawie Nord Stream 2? Niemieckie MSZ odpowiada

Szef niemieckiego MSZ przekonuje, że kwestie dotyczące europejskiej energii muszą być rozwiązywane w Europie a nie Stanach Zjednoczonych.

Było to oświadczenie odnoszące się zarówno do niedawnych słów Donalda Trumpa, który stwierdził, że Niemcy są energetycznie zależne od Rosji i wezwał Berlin do zaprzestania projektu Nord Stream 2, jak również i doniesień niemieckich mediów, które przekonują, że Departament Stanu USA pracuje nad planem sankcji, które miałyby dotknąć firmy zaangażowane w budowę kontrowersyjnego gazociągu.

– Narzucenie jednostronnych sankcji wobec Nord Stream 2 z pewnością nie jest najlepszą drogą – ocenił Maas.

Joseph Giordono-Scholz, rzecznik ambasady USA w Berlinie, podkreśla z kolei, że zaniepokojenie całą sytuacją wyrażają nie tylko Stany Zjednoczone, Również inne państwa europejskie są przeciwne planowanemu rurociągowi.

Waszyngton wskazuje, że alternatywą dla rosyjskiego gazu mógłby być skroplony gaz ziemny, który dostarczałyby firmy amerykańskie.