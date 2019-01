Kuba: Tragiczny wypadek autokaru z turystami. Nie żyje siedem osób

Wypadek miał miejsce na południu kraju. Autobus podróżował z miasta Baracoa do Hawany. Nie do końca są jasne powodu tragicznego zdarzenia. Kierowca tłumaczy, że stracił panowanie nad pojazdem ze względu na złe warunki na drodze. Świadkowie zdarzenia twierdzą natomiast, że do wypadku doszło podczas próby wyprzedzenia innego pojazdu.

W wyniku wypadku zginęło siedem osób, a ponad 30 zostało rannych, Wśród śmiertelnych ofiar było czworo turystów zza granicy: dwie kobiety z Argentyny, jedna z Niemiec i mężczyzna z Francji. Ponadto pięć osób znajduje się w stanie krytycznym.

Wśród rannych są m.in. obywatele USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady, Hiszpanii i Holandii.