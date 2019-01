May: Odrzucenie porozumienia ws. Brexitu byłoby katastrofą

Pisząc do "Sunday Express", premier May poprosiła posłów o poparcie jej Brexitowej umowy podczas wtorkowego głosowania w Izbie Gmin.

Zaznaczyła, że nie można doprowadzić do sytuacji, w której nie zostanie podpisana umowa między Unią Europejską a Wielką Brytanią, a do Brexitu w ogóle nie dojdzie.

"Gdyby tak się stało byłaby to katastrofa i niewybaczalne nadużycie zaufania dla naszej demokracji" – stwierdziła May.

Według medialnych doniesień, deputowani do Izby Gmin zamierzają pozbawić premier May kontroli nad porządkiem obrad, aby w efekcie doprowadzić do zawieszenia lub opóźnienia Brexitu.

Brexitu nie będzie?

Niedawno szef dyplomacji Wielkiej Brytanii Jeremy Hunt, stwierdził, że widzi możliwość rezygnacji z Brexitu. Powodem podjęcia takiej decyzji może być brak zgody parlamentu na przyjęcie porozumienie dot. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Jeremy Hunt stwierdził, że odrzucenie przez brytyjski parlament porozumienia dot. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może doprowadzić do "paraliżu Brexitu", a ostatecznie do odwołania decyzji o opuszczeniu Wspólnoty. Szef MSZ skrytykował też działania mające na celu utrudnienie osiągnięcia porozumienia ws. umowy brexitowej. Jak podkreślił Hunt, jeśli w wyniku wewnętrznych sporów politycznych Wielka Brytania nie opuści UE, będzie to oznaczać poważne uderzenie w społeczne zaufanie, gdyż obywatele w referendum wybrali Brexit.